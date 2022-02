È un progetto pilota per il Locarnese che però è destinato a fare «proseliti» e a proporsi in altri quartieri cittadini o Comuni della regione quello dei servizi di prossimità condivisi. Si apre infatti a Locarno il primo sportello di portineria di quartiere. Da martedì 15 febbraio e poi per almeno una volta al mese, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17 alle 20, sarà operativo il servizio di prossimità proposto dall’Associazione Quartiere Rusca e Saleggi (AQRS) in collaborazione con Generazioni & Sinergie, sodalizio che dal 2018 propone in Ticino il concetto di portineria di quartiere (www.generazioni-sinergie.ch). Il servizio di assistenza ai domiciliati nel popoloso quartiere locarnese comunque resta disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, (tel....