Il Locarno Film Festival e la pioggia sono una tradizione. Tanto che c’è addirittura chi ama godersi i film in Piazza Grande con tanto di mantellina pardata. Ma stasera, attorno alle 19.30, la città è stata letteralmente travolta dall’acqua. E chi è uscito a quell’ora dalla sala, ma anche nei sessanta minuti seguenti, non si è ritrovato tra le pozzanghere, ma con l’acqua letteralmente alle caviglie a causa di un forte temporale.

In fondo, MeteoSvizzera l’aveva predetto. L’allerta di livello 2 («pericolo moderato») sul Locarnese è valida fino alle 6 di domani mattina, con accumuli previsti tra i 50 e gli 80 millimetri. Poi finalmente dovrebbero tornare, almeno per qualche giorno, il sole e temperature estive.

Per ora, quindi, c’è da rinchiudersi nelle sale a godersi il programma proposto dal Festival... chissà che più tardi non migliori e ci si possa spostare anche alla Rotonda.

La proiezione in Piazza Grande delle 21.30 (prima Monte Verità, poi Terminator) avverrà come sempre con qualunque tempo (le proiezioni al Fevi sono sold out), a differenza di quanto indicato nella diretta Facebook. Non è prevista una politica di rimborso dei biglietti.