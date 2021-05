Il PLR ce l’ha fatta e grazie al vice sindaco uscente Ivan Catarin riconquista la poltrona di sindaco di Losone. Il rappresentante liberale radicale ha infatti ottenuto 1347 voti, 322 in più dell’uscente popolare democratico Corrado Bianda (1025), che ricopriva la carica dal 2004. A partecipare al voto è stato il 55,26 degli aventi diritto, poco meno di quanto era accaduto lo scorso 18 aprile. Ora non è da escludere che, come ventilato alla vigilia dell’appuntamento con le urne, Corrado Bianda decida di lasciare il Municipio.