«Per noi è cambiato poco o nulla». Nessun stravolgimento della situazione, questa mattina, al Liceo cantonale di Locarno. A confermarcelo è il direttore dell’istituto, Fulvio Cavallini. «Non avendo a disposizione aule molto grandi – spiega – fin dall’inizio dell’anno avevamo disposto che gli studenti indossassero la mascherina anche durante la maggior parte delle lezioni. E così è stato fatto». Senza soverchi problemi, tanto che lo stesso direttore, qualche settimana dopo, aveva scritto a tutti gli allievi iscritti (circa 600) per complimentarsi con loro, vista la disponibilità dimostrata. «Fra i giovani c’è stata fin dall’inizio molta consapevolezza. Anche perché era chiaro che solo il rigoroso rispetto delle norme avrebbe permesso la ripresa delle lezioni in presenza. E, visto che molti di loro hanno ‘sofferto’ il periodo di lontananza dalla sede, sono stati ben contenti di portare la mascherina, pur di poter tornare a scuola, rivedendo compagni e docenti». La stessa diligenza è stata dimostrata oggi, da subito, anche negli spazi esterni, dove finora si poteva stare a viso scoperto. «Eravamo già abituati – commenta un’allieva di terza -, quindi non è che sia cambiato molto. Basta solo essere disciplinati». Stesso discorso per un suo compagno di seconda, il quale esprime invece qualche preoccupazione riguardo al treno, che prende quasi ogni giorno per spostarsi da casa al liceo: «È vero che anche lì si indossa la mascherina, ma nelle ore di punta i vagoni sono davvero molto – secondo me, troppo – stipati. Per fortuna ho anche l’alternativa bus e, ultimamente, quando posso, la preferisco».