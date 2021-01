A sorpresa si rianima lo stabile ex Canetti

Una palazzina con tre vetrine che s’affacciano su piazza Grande, mestamente chiuse da almeno cinque anni. E altrettanti negozi che danno su via Duni, anch’essi da tempo svuotati. E soprattutto il cortile interno dove fino a qualche anno fa si gustava, al fresco del portico, un buon bicchier di vino chiacchierando o giocando a carte. Il vetusto e un po’ decadente stabile che ospitava l’ex Cantina Canetti, di proprietà dell’imprenditore di origine iraniana Rahim Houshmand, però, si sta rianimando. Sono già in corso dei lavori di sistemazione di uno dei negozi con ingresso dalla piazza, occupato un tempo dalla Coltelleria Bianda, che sarà trasformato in un take-away con vendita di prodotti alimentari. La domanda di cambiamento di destinazione d’uso del negozio è pubblicata dallo scorso 11 gennaio all’albo comunale: è lo Janisthis’s Shop & Take-Away di via Marcacci che sta trasferendo la propria attività in piazza Grande, ridando vita appunto allo stabile che ospitava la storica osteria.

Edificazione in stallo