La 22.enne ferita gravemente ieri sera si trovava nell’atrio della palazzina di via Vallemaggia 51a quando è stata raggiunta all’addome da un colpo di fucile. A spararlo è stato il suo ex compagno, un cittadino svizzero di 20 anni domiciliato nel canton San Gallo. A fornire maggiori dettagli su quanto accaduto attorno alle 21.50 di giovedì in via Vallemaggia 51a a Locarno sono il Ministero pubblico e la polizia cantonale.

La terza persona - stando a nostre informazioni l’attuale compagno della ragazza - fermata ieri sera in quanto presente al momento dei fatti, è stata rilasciata in quanto essa stessa vittima delle azioni del 20.enne.

In via Vallemaggia sono intervenuti agenti della polizia cantonale e al dispositivo messo in atto, quale supporto, hanno collaborato agenti della polizia della città di Locarno, della polizia comunale di Ascona e della polizia intercomunale del Piano. Sul posto anche i soccorritori del SALVA (Servizio Ambulanza Locarnese e Valli) e della REGA, che dopo aver prestato le prime cure alla 22.enne (cittadina svizzera domiciliata nel Locarnese) l'hanno trasportata in elicottero all'ospedale. In base alle valutazioni mediche, le sue condizioni restano gravi, tali da metterne in pericolo la vita.