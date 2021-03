«Da pochi giorni – afferma il presidente del Consiglio di amministrazione Axel Benzonelli – possiamo utilizzare elettricità prodotta in modo ecologico grazie al nuovo impianto. Ora, dunque, la qualità dell’energia che forniamo è quasi al cento per cento rinnovabile». Del CdA della Centovalli E Più fa parte anche il sindaco Ottavio Guerra, il quale, ovviamente soddisfatto per il nuovo traguardo raggiunto, sottolinea come il Comune centovallino abbia intenzione di proseguire su questa strada. Fra gli obiettivi della prossima legislatura, fra l’altro, il rinnovo del parco veicoli pubblico con una serie di modelli elettrici, «la cui energia – sottolinea lo stesso Guerra – sarà fornita dai nostri impianti fotovoltaici. Perché una vera politica ambientale si concretizza con i fatti».