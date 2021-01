I contenitori bianchi passano di mano in mano attraverso la finestra. Da un lato chi dà, dall’altro chi riceve. Un gesto semplice che, talvolta, segna il confine sottile fra l’indipendenza e l’indigenza. E sono tanti, in queste settimane, a far capo al servizio gratuito di pasti da asporto proposto ancora una volta del Centro di prima accoglienza e mensa sociale Casa Martini, aperto un anno fa in via Vallemaggia dalla Società mutuo soccorso di Locarno e da allora affidato alla Fondazione Francesco di fra Martino Dotta. La prestazione era già stata proposta durante la fase più acuta del lockdown di primavera, quando in molti si erano ritrovati improvvisamente senza entrate immediate. Ora che gli effetti della crisi economica si stanno acutizzando, Casa Martini è tornata ad offrire il servizio, avviato a inizio dicembre. «E con successo – spiegano al centro –. L’affluenza è variabile e dipende dai giorni. Ma le richieste si attestano regolarmente sulla ventina e, a volte, nel complesso, arriviamo a distribuire quotidianamente circa cinquanta pasti».