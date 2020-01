Nessun ferito o intossicato. Ma di certo grossi danni materiali, ancora da quantificare. È il bilancio dell’incendio divampato oggi pomeriggio, poco dopo le 15, a Cugnasco. Le fiamme – stando alle prime informazioni sembrerebbe trattarsi di un incidente domestico – sono divampate all’interno di un’abitazione in collina. Le persone che si trovavano all’interno sono fortunatamente riuscite a mettersi in salvo. Mentre il denso fumo sprigionatosi si è propagato su buona parte del Piano di Magadino. Sul posto sono giunti i forze i pompieri, così come la Polizia e, a titolo precauzionale, anche gli uomini del Servizio ambulanza Locarnese e Vallemaggia.