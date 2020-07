Due anni e sei mesi di reclusione, di cui sei da espiare e gli altri sospesi con la condizionale per un periodo di prova di 4 anni. È la condanna inflitta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti all’uomo sulla trentina, che è stato riconosciuto colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli e ripetuta coazione sessuale. Atti commessi ai danni dei due fratellastri all’epoca dei fatti minorenni.

Nel proferire la sentenza, la presidente delle Assise criminali di Locarno ha messo l’accento sulla colpa medio-grave dell’imputato, che nonostante la sua debilità mentale era in grado di «comprendere il carattere immorale dei suoi atti». L’uomo, oltre a dover continuare un trattamento ambulatoriale, per dieci anni non potrà inoltre avere a che fare con minorenni, sia professionalmente sia nella vita provata.