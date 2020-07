Secondo l’atto d’accusa, stilato dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas, i fatti si sono protratti sull’arco di più anni ai danni di due fratellastri. Dapprima si è trattato di toccamenti nelle parti intime quando sia l’imputato, sia le vittime erano ancora minorenni. Poi il tempo è passato e l’imputato ha compiuto i 18 anni. Così i fatti successivi, l’atto d’accusa parla anche di atti analoghi alla congiunzione carnale, assumono una gravità maggiore a livello penale. Atti che l’imputato, all’epoca, credeva «non gravi», perché non vi sarebbe stata costrizione. Senza però rendersi conto che i bambini non erano, e non sono in generale, in grado di resistere alla pressione pricologica di una persona più grande. «Sono pentito, ora ho capito che è una cosa grave, che non si fa», ha però detto oggi l’imputato alla giudice Francesca Verda Chiocchetti, che presiede la Corte, coadiuvata dai giudici a latere Aurelio Facchi e Manuel Borla. L’uomo, va detto, ammette in sostanza quanto commesso. Molti sono però i «non so» e i «non ricordo» riferiti alla situazione psicologica dei fratellastri, che nell’arco del tempo avevano palesato malessere e anche qualche resistenza, sulla quale l’imputato non si era però soffermato più di tanto. Salvo diminuire la frequenza degli atti.