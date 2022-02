L’Accademia Teatro Dimitri intravede il traguardo della corsa contro il tempo per la ricerca della sede alternativa a quella dell’ex caserma di Losone. Traguardo che è situato al Centro Punto Valle di Avegno, all’imbocco della Vallemaggia. «Abbiamo svolto già vari sopralluoghi e la soluzione che abbiamo individuato soddisfa le nostre esigenze» rileva Wilma Minoggio, presidente del Consiglio di amministrazione dell’Accademia affiliata alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

In attesa di una schiarita

«Affamata» di spazi per la propria offerta formativa in continua evoluzione, due anni or sono l’Accademia aveva individuati nell’ex caserma San Giorgio il luogo ideale dove trasferire parte delle proprie attività per le quali la sede di Verscio era diventata troppo...