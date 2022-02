Il futuro rilancio del Grand Hotel di Muralto potrebbe passare anche dagli studi accademici sul turismo. Ma non ospitando una scuola alberghiera tradizionale per il futuro personale che lavorerà al desk, in sala o nelle cucine dei ristoranti con alloggio, bensì dando spazio e collaborando alla nascita e allo sviluppo di un corso universitario per futuri manager e dirigenti d’azienda del settore turistico.

Ieri il sindaco Stefano Gilardi e l’imprenditore Stefano Artioli si sono infatti incontrati informalmente nei locali del Municipio di Muralto. Da una parte il patron del gruppo Artisa ha presentato al sindaco i contenuti della domanda di costruzione che inoltrerà a breve per la ristrutturazione del prestigioso e storico hotel; dall’altra Gilardi ha portato all’attenzione di Artioli un progetto...