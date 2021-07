È stato condannato a sei anni per tentato assassinio il 45.enne rumeno che con due connazionali accoltellò oltre una dozzina di volte un kosovaro di un gruppo rivale in territorio di Bissone nel marzo del 2012. Lo ha sentenziato la Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Mauro Ermani. È la seconda condanna per quei fatti: la prima era caduta nel 2013 e aveva comportato una condanna a 10 anni per un altro membro del gruppetto. Il terzo è invece attualmente in detenzione in Romania, dove deve rispondere di due omicidi. Presto dovrebbe andare a processo anche la vittima di quell’aggressione, assieme a tre suoi fratelli, per aver picchiato pochi giorni prima proprio l’imputato condannato oggi.

Ed è proprio per vendetta per quel pestaggio, ha affermato la Corte, che l’imputato ha partecipato a quella che era a tutti gli effetti una spedizione punitiva: «Ha preso in parte in maniera totale al piano che prevedeva di dare una bella lezione al kosovaro: aveva più di un motivo per avercela con lui e con i suoi fratelli. Non sapremo mai chi ha inferto quali colpi alla vittima, ma il piano è stato condiviso da tutti i partecipanti».

L’uomo, difeso dall’avvocata Sandra Xavier, aveva invece affermato di non avere particolari motivi di odio verso la vittima, malgrado il pestaggio di qualche giorno prima, e di essere uscito quella sera nella convinzione che si andasse a fare la pace fra i due gruppi. Ha anche affermato di non aver partecipato all’aggressione, ma anzi di aver cercato di interromperla. La Corte non gli ha però creduto, sposando la tesi del procuratore pubblico Nicola Respini secondo il quale si sarebbe cucito un alibi su misura dopo aver potuto avere accesso agli atti dell’inchiesta nell’ambito della procedura di estradizione, a cui si era fermamente opposto.

La vicenda, ha ricordato Ermani, si inquadrava in tensioni fra due gruppi rivali - i rumeni e i kosovari - nel contendersi il controllo della vigilanza in diversi locali notturni e in parte della prostituzione. I fatti di Bissone avevano poi portato gli inquirenti a dare un giro di vite sui bordelli, tramite l’operazione Domino: oltre una ventina avevano chiuso ed erano stati aperti 110 procedimenti penali.

Quanto all’aggressione subita dall’imputato al FoxTown e alle sue strane modalità (i kosovari si sono innervositi quando l’hanno visto e nessuno della dozzina di persone che erano con lui ha mosso un dito per aiutarlo) «i veri motivi non sono mai stati rivelati», ha concluso Ermani, e probabilmente resteranno per sempre ignoti: «Ma è da lì che nasce l’idea di risolvere la questione a modo loro».

