territorio

La Società ticinese per l’arte e la natura omaggia l’impegno di cittadini e associazioni nella tutela e il recupero delle ricchezze culturali e ambientali in Bavona, Rovana e Verzasca - Nell’anno speciale indetto da Patrimonio svizzero spazio anche al quartiere San Giovanni di Bellinzona, alla Valle di Muggio e alla via Nassa a Lugano