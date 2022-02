- L’acqua corrente non deve essere bevuta;

- L’acqua corrente non deve essere utilizzata per l’igiene orale;

- L’acqua corrente non deve essere utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti o per il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie;

- Può invece essere utilizzata senza limitazioni di sorta se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizione che non abbia odori o colorazione anormali. Sono in corso accertamenti e misure di risanamento; si spera di poter normalizzare la situazione quanto prima.