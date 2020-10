È deceduto questa mattina il giornalista e scrittore Erminio Ferrari, classe 1959. Ad essergli fatale è stata una caduta in montagna. Le informazioni sull’accaduto sono ancora frammentarie. Stando ai media piemontesi sarebbe scivolato durante una delle sue abituali uscite in Val Grande dove aveva fatto anche il volontario del Soccorso alpino. Ferrari era responsabile delle pagine degli esteri de «laRegione», giornale nato nel 1992 dalla fusione tra «l’Eco di Locarno», dove il giornalista iniziò la sua carriera, e «Il Dovere». Aveva inoltre esordito come scrittore nel 1985, con «Luoghi non tanto comuni» al quale aveva fatto seguito una quindicina di altri titoli che aveva realizzato come autore o co-autore.