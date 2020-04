Addio a Gianfranco Cotti

È morto a Locarno all’età di 90 anni Gianfranco Cotti, ex consigliere nazionale del PPD. Lo anticipa LiberaTV, spiegando che Cotti era malato da tempo. Titolare di uno studio legale a Locarno dal 1956, è stato membro del Consiglio comunale della Città sul Verbano per 20 anni, a partire dal 1960. Dal 1979 al 1993 è stato deputato nel Consiglio nazionale. Oltre ad un ruolo nel Consiglio di Amministrazione della Banca nazionale, ricoprì incarichi alla Società Elettrica Sopracenerina e alla Crossair. Divenne presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Svizzera nel 1992, e in seguito, dal 1997 al 1999, entrò a far parte del CdA del Credit Suisse Group.