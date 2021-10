Ad alcuni potrebbe sembrare strano, ma parole come negativo, sviluppo o ingranditore stanno smarrendo il loro significato, finendo relegate nella preistoria di un’arte – la fotografia – che per le giovani generazioni è espressione quotidiana, prettamente digitale e assolutamente usa e getta. Si rischia così di perdere in sensibilità, in profondità e in poesia, impoverendo inoltre il bagaglio di conoscenza collettiva. Un rimedio c’è ed è quello di stuzzicare la curiosità in modo intrigante anche di fronte ad argomenti apparentemente sorpassati, astrusi, esclusivi o lontani dal sentire comune. Si basa su questo principio la riconversione in atto da alcuni anni nel settore museale, pensata per raggiungere ogni visitatore, ma – in particolare – quelli che rappresentano il pubblico del futuro. Una...