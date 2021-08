Aeroporto: «Caro Parlamento, spingi il Governo ad agire»

«Avevamo più volte sollecitato Bellinzona in tal senso e, dopo quanto accaduto, forse lo rifaremo, in modo da evitare che ulteriori ritardi pesino sul futuro dello scalo locarnese». Così si esprimeva dalle colonne del Corriere del Ticino René Grossi, co-presidente dell’Associazione locarnese e bellinzonese per l’aeroporto cantonale (ALBA), lo scorso 16 luglio, riferendosi ai gravi danni subiti, tre giorni prima, dall’aviorimessa 1 dell’aerodromo di Locarno-Magadino a causa del maltempo. Pesanti conseguenze di certo aggravate dallo stato della struttura, che dovrebbe essere rifatta grazie a un credito di progettazione approvato dal Gran Consiglio nel 2018, ma finora mai utilizzato. È questo il ritardo cui si riferiva Grossi e che ora, come anticipato dal CdT, ha spinto l’ALBA – in concomitanza...