Di nuovo un processo per due agenti della Polizia cantonale. Dopo quello per l’asilante ammanettato alla doccia al Centro d’accoglienza di Camorino conclusosi in Pretura con la condanna di un appuntato e l’assoluzione di un altro, da giovedì 23 gennaio alla sbarra compariranno i poliziotti accusati di aver picchiato un automobilista ubriaco il 15 novembre 2013 a Tegna. In primo grado il 28 novembre 2018 erano stati entrambi ritenuti colpevoli di lesioni semplici e abuso di autorità dalla Corte delle Assise correzionali presieduta dal giudice Mauro Ermani. Contro la sentenza gli imputati – difesi dagli avvocati Andrea Bersani e Brenno Canevascini, i quali si erano invano battuti per l’assoluzione – hanno fatto ricorso. E pertanto fra meno di un mese compariranno di fronte alla Corte di appello e di revisione penale di Locarno. L’accusa sarà sostenuta dal procuratore generale Andrea Pagani.

L’agente a capo dell’operazione di controllo era stato condannato a 9 mesi sospesi e al pagamento di una multa di 5.000 franchi. Una pena superiore a quanto auspicato dal magistrato inquirente (150 aliquote giornaliere da 190 franchi ciascuna). D’altro canto il secondo poliziotto se l’era cavata con una pena pecuniaria, sempre posta al beneficio della condizionale, di 150 aliquote da 120 franchi. Per lui anche una multa di 3.000 franchi. Quella notte, verso le 2, gli agenti erano intervenuti a Tegna a seguito della segnalazione della presenza di un uomo ubriaco al volante. Il 33.enne italiano, effettivamente, era fermo a bordo strada in stato di apparente incoscienza. Venne pertanto dapprima ricoverato all’ospedale La Carità (nel sangue aveva un tasso alcolemico del 3 per mille) ed in seguito in Gendarmeria a Locarno.

Secondo l’accusa l’uomo è stato picchiato all’esterno del nosocomio cittadino. Gli imputati avevano per contro affermato che lo sgambetto fatto al giovane era una «tecnica» per farlo sedere nell’auto di pattuglia, mentre all’entrata della Gendarmeria era «inciampato su un gradino rompendosi il naso». L’avevano inoltre «redarguito e non percosso», sostennero. Una versione, la loro, che non aveva però per nulla convinto la Corte delle Assise correzionali. E che verosimilmente ribadiranno in Appello, dichiarandosi pertanto innocenti, di fronte al giudice Angelo Olgiati affiancato dai colleghi Chiarella Rei-Ferrari ed Attilio Rampini. Il pg Andrea Pagani chiederà invece la conferma della condanna di prima istanza.

