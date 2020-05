(Aggiornato alle 12.25) Ha lasciato senza permesso la clinica Santa Croce di Orselina, dove era ricoverato per problemi di alcol e depressione, ha seguito l'anziana 78.enne che si stava inoltrando nel bosco, l'ha aggredita, derubata e ha rischiato di farla soffocare, infilandole un foulard in bocca per impedirle di urlare. Così l'atto d'accusa ricostruisce i fatti, risalenti al primo maggio dello scorso anno, per i quali compare oggi davanti alle Assise criminali di Locarno un cittadino portoghese di 47 anni, residente in Ticino. L'uomo ha agito sotto l'influsso dell'alcol, che aveva introdotto abusivamente in clinica e che aveva seppellito all'esterno della struttura. Una volta consumati due litri di birra, si era reso conto di non avere denaro per acquistarne dell'altra, decidendo così di aggredire l'anziana per derubarla. Il dibattimento si svolge al Centro della Protezione civile di Rivera, approntato per rispettare i protocolli di sicurezza sanitaria. Mani disinfettate, mascherina, controllo della temperatura e registrazione dell'identità obbligatori per poter entrare in aula.

«La vittima è stata scelta per la sua fragilità, ha vissuto 15 minuti di terrore»

Cinque anni e mezzo (o tre anni e otto mesi, se dovesse essere considerato il reato minore) è la pena richiesta dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo a carico del 47.enne. L'uomo - che ha alle spalle due condanne per abuso di alcol al volante - è accusato di rapina aggravata, ipotesi di reato cui si è aggiunta, su suggerimento della corte, anche quella di omissione di soccorso, visto che l'imputato ha abbandonato la 78.enne priva di sensi nel bosco, dopo aver controllato che respirasse ancora. Lanzillo ha definito gravi le modalità dell'aggressione, «che aveva uno scopo bieco: la ricerca di denaro. La vittima è stata scelta per la sua fragilità, ha vissuto 15 minuti di terrore e pensava che l'aggressore volesse ucciderla».

La procuratrice pubblica ha poi analizzato la personalità dell'imputato, «che non è un mostro, ma un uomo semplice dalla personalità disturbata e con un'infanzia difficile. Che ha cominciato ad abusare dell'alcol dopo aver perso il lavoro, fino ad allora fattore su cui si fondava la sua esistenza». La rappresentante dell'accusa ha poi ripercorso i fatti e sottolineato le gravi conseguenze per la vittima, che avrebbe potuto anche soffocare, essendo stata abbandonata priva di sensi e con un foulard in bocca. Senza contare il trauma psicologico, che ancora non è stato superato (la donna è tuttora in cura psichiatrica). Mentre l'imputato, dopo averle sottratto una catenina e due anelli, è poi rientato in clinica, bevendo nuovamente. Da qui la pena richiesta, per la quale la procuratrice pubblica ha suggerito la sospensione a favore di un trattamento stazionario in una struttura chiusa. Pure chiesta l'espulsione dalla Svizzera.

La difesa: «Ha agito spinto dalla necessità di bere»

Anche per il difensore, l'avvocata Giorgia Maffei, il trattamento stazionario in una struttura specializzata nella terapia contro l'alcolismo sarebbe la soluzione migliore per il 47.enne. Il legale ha perorato la causa della formulazione meno grave del reato di rapina aggravata, chiedendo di ridurre la pena proposta dall'accusa (cinque anni e mezzo o, subordinatamente, tre anni e otto mesi) a due anni e sei mesi, con l'ordine, appunto, di un collocamento in una struttura specializzata. Maffei si è opposta all'espulsione dalla Svizzera del suo patrocinato, mentre non ha chiesto la sospensione per il pericolo di recidiva.

Il difensore ha messo in rilievo come l'imputato abbia agito in quanto «dipendente dall'alcol e spinto dalla necessità di bere», ma ha anche sottolineato come abbia fatto una scelta sbagliata «e se ne pente». E lo stesso 47.enne ha chiesto pubblicamente scusa alla vittima, «sperando che un giorno possa perdonarmi».

La donna non è riuscita ad essere presente in aula, dove era rappresentata dall'avvocato Carlo Borradori. Quest'ultimo ha ricordato come la 78.enne abbia rischiato di morire soffocata e i danni fisici, ma soprattutto psicologici, che ha subito. «Oggi - ha affermato Borradori - non riesce più a fidarsi del prossimo», mettendo però anche in rilievo l'abnegazione del giovane che ha soccorso la sua cliente. Di 7.000 franchi le pretese per torto morale, cui la difesa non si è opposta. La sentenza, pronunciata dal giudice Amos Pagnamenta, è attesa per il tardo pomeriggio.

