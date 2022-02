Aggregazione della città di Locarno con i due comuni della collina, Orselina e Brione sopra Minusio? «Non è un’ipotesi all’ordine del giorno e non se ne è parlato in nessun contesto istituzionale, nemmeno nel Convivio dei sindaci del Locarnese. Dunque stiamo bene come stiamo», dice interpellato al proposito il sindaco di Orselina Luca Pohl. Di progetti aggregativi nel Locarnese se ne parla da decenni. Nel 2011 l’ultima sonora bocciatura popolare della proposta di unione dei Comuni della sponda sinistra della Maggia, compresi quelli sulla collina. «A Orselina ci furono una dozzina di voti contrari - ricorda Pohl -, ma in questi anni non ho percepito tra i miei concittadini un cambiamento di opinione rispetto alla fusione con la città. Diciamo che non è un tema di stretta attualità», sintetizza il sindaco di Orselina. Lo stesso concetto tra l’attendista e lo scettico nei confronti di un’eventuale aggregazione a tre viene espresso dal sindaco di Brione sopra Minusio, Franco Gandin: «Si può sempre riaprire la discussione, ma non è che l’aggregazione sia al centro della nostra visione politica. E anche tra la popolazione non ho percepito un particolare interesse su questo tema. Anzi, credo che gli abitanti dei piccoli comuni come il nostro abbiano un po’ di timore delle fusioni, credendo a giusta ragione o meno di perdere la peculiarità e la qualità dei servizi una volta entrati nel «calderone» amministrativo di una città», sottolinea Gandin.

Accordi e convenzioni

Il dibattito su un allargamento dei confini cittadini è stato riaperto da una recente interrogazione presentata a Palazzo Marcacci da una quindicina di consiglieri comunali di tutte le forze politiche di Locarno. E da queste colonne, pur rispettando i canoni istituzionali delle risposte alle interrogazioni consiliari, il sindaco Alain Scherrer, che in questi anni non ha mai perso la speranza di veder concretizzato un progetto aggregativo, ha dichiarato che almeno all’interno dei servizi cittadini e dei suoi funzionari l’ipotesi di una unione con altri Comuni non dispiace affatto. «Ecco, se parliamo di sinergie intercomunali, di servizi pubblici condivisi, possiamo continuare a lavorarci. D’altra parte Orselina ha già in atto delle collaborazioni con Locarno, penso ad esempio alla convenzione con la polizia, piuttosto che all’erogazione di acqua potabile. Sulla scuola, invece, dobbiamo ancora trovare delle soluzioni condivise con Locarno Monti», evidenzia Luca Pohl.