Il nuovo innalzamento dei livelli minimi del Lago Maggiore nei mesi estivi, deciso lo scorso 22 dicembre dall’Autorità di Bacino del Po nell’ambito del proseguimento per un altro quinquennio della sperimentazione in corso, preoccupa anche l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV). Preoccupazione che il Consiglio di amministrazione ha messo nero su bianco in una lettera indirizzata al Consiglio di Stato, il quale a sua volta la scorsa settimana aveva palesato le proprie perplessità al riguardo delle conseguenze che tale decisione potrà avere. Pur comprendendo le esigenze delle numerose aziende agricole e delle centrali elettriche a sud dello sbarramento, che temono ripercussioni in caso di prolungati periodi di siccità, i vertici dell’OTLMV ribadiscono però quanto a varie riprese già sottolineato: ossia che un eccessivo innalzamento del livello minimo del lago comprometterebbe sensibilmente l’attrattiva turistica di alcuni comparti del territorio particolarmente interessanti per la balneazione.

Lidi e campeggi a rischio

Il problema, si sottolinea nella missiva, è particolarmente sentito dai lidi, dai centri balneari e dai campeggi che si affacciano sul lago, i quali temono la perdita di una parte delle loro pregiate spiagge, con evidente pregiudizio per loro attrattiva e redditività futura. E questo in particolare se l’innalzamento del livello lacustre andasse oltre il limite di 1,35 metri sopra lo zero idrometrico di Sesto Calende deciso dall’Autorità di Bacino del Po.

Zona palustre da preservare

L’OTLMV, recita un comunicato stampa diramato ieri, condivide anche le preoccupazioni relative alle Bolle di Magadino, pregiata zona naturalistica che risentirebbe dell’innalzamento dei livelli del lago, senza dimenticare quelle relative a un accresciuto rischio per le popolazioni rivierasche in caso di alluvione e conseguenti esondazioni. I vertici del turismo regionale concordano infine con il Dipartimento del Territorio nel ritenere che il raggiungimento di un livello estivo massimo ulteriore di più di 1,50 metri non possa essere un obiettivo a sé stante. Pertanto nel prosieguo della nuova sperimentazione quinquennale occorrerà valutare approfonditamente i benefici e i costi ambientali, economici e sociali di un innalzamento del lago, tenendo conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti, a monte e a valle della diga della Miorina.

©CdT.ch - Riproduzione riservata