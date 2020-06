«Riteniamo opportuno che gli aiuti comunali non si limitino alle aziende presenti sul territorio, le quali in effetti hanno già beneficiato di aiuti Federali e Cantonali, ma vadano in maniera più marcata ad aiutare le persone domiciliate, specie coloro che dalla situazione hanno perso parte del loro salario, dovuto al lavoro ridotto, mettendole in difficoltà a loro volta». È quanto scrive in un comunicato il gruppo Lega-UDC-Indipendenti nel Consiglio comunale di Maggia dopo la seduta dello scorso 8 giugno, durante la quale il sindaco Aron Piezzi aveva presentato una serie di misure di sostegno agli attori locali che hanno sofferto nei mesi scorsi a causa della pandemia (sindaco che per altro nella stessa nota viene accusato di utilizzare i comunicati post seduta per fare campagna elettorale e mettere in cattiva luce gli avversari politici).