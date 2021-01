«Aiutiamo il settore della ristorazione»

Aiuti mirati per la ristorazione, ovvero uno dei settori più colpiti dalla pandemia, con i relativi blocchi delle attività. È quanto, in una lettera, chiede al Municipio Laura Lonni, la neo presidente del gruppo SosteniAMO Gordola, realtà politica nata già prima dell’aprile scorso che integra la locale sezione PPD e Generazione giovani.

Laura Lonni, dunque, chiede all’Esecutivo di sostenere il settore attraverso la distribuzione di buoni, da destinare ai residenti, per la consumazione in bar, ristoranti e tea-room di Gordola, sulla falsariga di quanto già fatto con successo dal Cantone durante la passata estate.