Anche la beniamina di casa Ajla Del Ponte all’Ascona-Locarno Run, l’evento dedicato alla corsa e al benessere fisico in programma durante il fine settimane con epicentro in piazza Grande. L’ambasciatrice della destinazione turistica Ascona-Locarno e atleta dell’US Ascona sarà infatti presente durante la Kids Run e le gare in programma domenica mattina. La gara dedicata ai più giovani, ricordiamo, si terrà sabato a partire dalle 16. I piccoli Speedy Gonzales correranno all’interno di un circuito allestito proprio nel salotto cittadino. Domenica mattina, invece, sono previste la 21 km Half Marathon, la 10 km Run e la 10 km Walking & Nordic Walking.