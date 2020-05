Se c’è una regione a misura di bagnante, quella è il Locarnese. Disseminato com’è di angoli suggestivi dove è possibile godersi il refrigerio delle acque del lago o dei fiumi senza dover stare addossati gli uni agli altri. Anche, e soprattutto (come in questi giorni), quando i lidi “ufficiali” sono chiusi. Così nel lungo fine settimana dell’Ascensione, durante il quale – per la gioia degli operatori del settore - si è cominciato ad incontrare ovunque molti turisti, soprattutto confederati. Un aumento di presenze che – accanto alla comprensibile esigenza dei ticinesi di godersi un po’ di aria aperta – ha portato negli scorsi giorni al formarsi di assembramenti che avevano suscitato parecchie reazioni. Nel fine settimana le cose parrebbero però essere andate meglio, almeno sulle rive del Verbano. E abbiamo potuto constatarlo facendo una ricognizione lampo nei luoghi più frequentati dai bagnanti, al di fuori degli stabilimenti dedicati (attualmente ancora chiusi). Di gente ce n’era – e anche parecchia – ma, in generale, ben distribuita, rispettando le distanze e le precauzioni di sicurezza. A vegliare sulla situazione, una nutrita presenza di polizia, che con garbo e gentilezza, ha monitorato costantemente la situazione.

Siamo partiti dal Parco della Pace di Locarno, dove in diversi si sono dati appuntamento in costume sulla riva del lago e alcuni vi si sono anche bagnati. Situazione tornata più tranquilla al Bagno pubblico di Ascona, dove, dopo l’assalto della scorsa settimana, la spiaggia è stata cintata. Sul prato vi erano diverse famiglie, sulla sabbia solo alcuni bambini e in acqua pochi nuotatori e qualche appassionato di “paddle”. Passando per la piazza, ci siamo trovati di fronte un Lungolago decisamente affollato (ma sempre secondo le regole): segno che l’estensione delle terrazze dei ristoranti del borgo ha avuto successo.

Spiagge e rive gremite, ma senza assembramenti, anche lungo la Maggia, a partire da Solduno, al Meriggio di Losone, ai Pozzi di Tegna e poi, su su, verso la valle, a partire da Ponte Brolla, passando per Avegno e Gordevio. Ovunque piccoli gruppi di bagnanti, ma all’insegna della responsabilità. Stesso discorso per la Verzasca, con – ovviamente – una più alta concentrazione sotto il Ponte dei salti di Lavertezzo, la cui cornice era stata definita in passato “le Maldive di Milano”. Ma anche lì la prudenza e la correttezza hanno fortunatamente avuto la meglio.

