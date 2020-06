Le migliori maturità in assoluto sono state conseguite a pari merito da due allieve: Maximiliane Beyer, Opzione Specifica Biologia e chimica (media 5,6), Premio Lions Club per il promovimento dello studio della chimica e della biologia; e Claudia Gubler, OS Fisica applicazioni della matematica (media 5,6), premio Studio d’Ingegneria Anastasi per il promovimento dello studio delle scienze tecniche a livello accademico. Entrambe hanno anche vinto il premio Ron Città di Locarno per la miglior maturità bilingue italiano-tedesco e il premio del Consolato di Germania per la nota 6 in tedesco. Da quest’anno, il Rotary Club di Locarno consegna un premio per i migliori lavori di maturità nelle aree disciplinari «matematica, scienze e informatica», «letteratura arti e sport» e «scienze umane». A Maximilian Beyer è andato quello per la letteratura inglese, a Claudia Gubler per la religione e a Irene D’Anna per la biochimica.

Altri riconoscimenti

Inoltre, le migliori maturità nei vari indirizzi di studio e per risultati conseguiti in singole materie sono state insignite dai riconoscimenti seguenti: premio in memoria di p. Giovanni Pozzi per la migliore maturità in OS Lingue antiche ad Anthea Agosta (OS greco, media 5,1); premio della Banca Raiffeisen di Solduno per la miglior maturità nell’OS Economia e Diritto a Joy Walker (media 5,46), che si aggiudica anche premio del Consolato di Germania per la nota 6 in tedesco; premio Amigos de la Lengua Española a Tina Balestra (OS spagnolo media 5,25), che vince anche il premio dell’Ambasciata di Francia per le migliore nota 6 in francese; premio Anglo Swiss Club per l’OS inglese a Melanie Soldati (media 5,1) che si aggiudica anche il premio Daniela&Lucio Mazzi per la miglior nota di matematica (5,5) nei dei curricoli di lingue moderne; premio Fernando Zappa dell’Associazione Italiana di Cultura Classica a Nicolas Badasci (nota 5 in greco) e Gabriel Morinini (nota 5 in latino); il premio del Consolato di Germania va anche Raphael Wuster e Sara Reber per la nota 6 in tedesco.