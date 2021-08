Sarà una ripresa con il futuro in cattedra quella di lunedì al collegio Papio di Ascona. Mentre nuovi e «vecchi» allievi prenderanno definitivamente possesso della nuova ala (in cui è situata un’elegante mensa, la cui inaugurazione ufficiale è in programma proprio oggi), nelle aule si farà un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione della didattica. Un’evoluzione che, in soldoni, significa un tablet per ogni allievo, lavagne interattive nelle classi, sviluppo delle ore di informatica e altro ancora. Intanto sta per prendere avvio l’ultima fase della radicale ristrutturazione concretizzata negli ultimi anni, che si concluderà con la valorizzazione del pregiato giardino borromaico.

Il piano anti COVID-19

Ferve l’attività, in queste ore, attorno all’iconico chiostro asconese. Oltre all’inaugurazione...