Si apre sabato a Ronco sopra Ascona il ciclo di eventi e iniziative, estesi a tutto il cantone, per celebrare il bicentenario della nascita dell’artista Antonio Ciseri. L’itinerario prende avvio non a caso a Ronco, di preciso nella dimora avita, appunto casa Ciseri, dove il pittore nasce il 25 ottobre 1821 e muove i primi passi prima di trasferirsi a Firenze per formarsi nell’arte pittorica, esercitata poi magistralmente, come da secolare tradizione di famiglia.

Durante l’estate Casa Ciseri sarà aperta al pubblico con un programma di visite guidate, a cura dell’associazione Ronco sopra Ascona-Cultura e Tradizioni (ARCT) e ospiterà, fino al 3 ottobre, una piccola mostra di documenti, sempre a cura dell’ARCT, promotrice di una campagna fotografica e del rilievo dettagliato dell’edificio.

Per i festeggiamenti il Consiglio parrocchiale di Ronco ha a sua volta promosso il restauro di due grandi tele del Ciseri, S. Martino vescovo di Tours e S. Antonio Abate: dopo mesi di assiduo lavoro della restauratrice Sabrina Pedrocchi, entrambe le opere, ritrovati i colori e la brillantezza originali, faranno ritorno nella locale chiesa di S. Martino, dove potranno essere ammirate appieno dai visitatori.