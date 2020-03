Aggregazioni. Il tema dolente della passata legislatura, che dovrà essere portato avanti con forza durante quella che inizierà dopo le elezioni del 5 aprile. Ne sono convinti i due protagonisti del secondo duello elettorale della serie «Cotti in 15 minuti», dedicato alla Città di Locarno. A «sfidarsi» il sindaco uscente Alain Scherrer (PLR) e il già municipale Bruno Cereghetti (Insieme a sinistra per la socialità e l’ambiente). Ma i due si sono confrontati anche su altri temi. Come i giovani, per i quali Scherrer si è speso molto negli ultimi anni. «Giovani da coinvolgere, affidando loro responsabilità, per costruire un rapporto di fiducia reciproca», sottolinea il sindaco. «Bisogna instaurare un dialogo aperto e capire la visione dei giovani per il presente e per il futuro», gli fa eco Cereghetti. C’è poi la casa anziani San Carlo, che «ha fatto passare notti insonni al Municipio», me che ora naviga in acque più tranquille. Problemi, quelli vissuti dall’istituto cittadino, che Cereghetti non ha mai riscontrato nei suoi 12 anni da capodicastero responsabile della casa anziani.