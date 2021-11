È soddisfatta l’ALBA, l’Associazione locarnese e bellinzonese per l’aeroporto cantonale: nell’ambito delle prossime fasi di progettazione del collegamento stradale veloce A2-A13 saranno tutelati anche gli interessi dell’aerodromo. E questo grazie alla presenza di rappresentanti della stessa associazione all’interno del gruppo di lavoro costituito sotto l’egida dell’Ufficio federale delle strade. A segnalarlo è la stessa ALBA, in una nota nella quale si sottolinea, fra l’altro, come il dossier sia «tuttora bloccato presso l’Amministrazione federale per le note vicissitudini sugli indirizzi inerenti lo sviluppo del progetto. La nostra associazione – prosegue il comunicato – sta dando il proprio contributo affinché la fase di progettazione possa concludersi in tempi brevi e si possa iniziare a programmare l’avvio dei lavori nei prossimi anni».

Nel gruppo di lavoro figurano anche il Municipio di Gambarogno, la Divisione delle costruzioni, la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, il WWF, l’Unione contadini ticinesi, la Fondazione del Parco del Piano e la Fondazione Bolle di Magadino. L’ALBA sottolinea ancora che la sua presenza nell’organismo «permetterà di mantenere la giusta attenzione agli interessi specifici dell’aeroporto cantonale e della sua attività, in funzione del possibile tracciato che verrà proposto. Questo progetto ha un’importanza che va ben oltre l’interesse locale per la regione del Locarnese, per cui vi sono comunque i maggiori benefici a fronte di una chiara necessità e urgenza». In conclusione l’associazione ricorda «la buona partecipazione all’assemblea dei soci di quest’anno, la quale ha permesso di consolidare ulteriormente le fondamenta per l’attività dell’ALBA in vista dei prossimi anni, nei quali si prospetta l’avvio di diversi cantieri di ammodernamento presso l’aeroporto».