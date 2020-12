Mettere in vendita l’attività di una vita a causa dell’assenza di un successore. Una scelta difficile, che può capitare anche nel settore alberghiero e che, talvolta, rende incerto il futuro degli hotel, spesso gestiti per decenni dalla stessa famiglia. «Si tratta di una problematica – conferma da Ascona al Corriere del Ticino Massimo Perucchi, vicepresidente di Hotellerie Suisse Ticino – che si ripresenta ciclicamente anche nel Locarnese». A dimostrarlo i casi di alberghi finiti sul mercato nella speranza che qualcuno voglia acquistarli. «L’unica soluzione – aggiunge Perucchi – per evitare una dolorosa riconversione in strutture residenziali». Anche in questo periodo i casi non mancano. Quello dell’albergo Della Valle di Brione sopra Minusio, ad esempio, apprezzato hotel collinare (con 43...