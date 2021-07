Passeggiando fra un albero e l’altro possono sembrare un normalissimo bosco ticinese. È allontanando lo sguardo, ampliando l’orizzonte, che acquistano tutto il loro valore e la loro eccezionalità. Un suggestivo «effetto drone», insomma, grazie al quale le faggete delle valli di Lodano, Busai e Soladino sono diventate un bene dell’umanità, entrando nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. La notizia del riconoscimento aveva cominciato a circolare già ieri in serata, proveniente dalla Cina. E questa mattina gli artefici dell’exploit valmaggese si sono riuniti per festeggiare il successo, che – lo si è sottolineato da più parti – non è solamente un ambito traguardo, ma anche – e forse soprattutto – il punto di partenza per una sfida nuova e avvincente.

Giornata storica e straordinaria

