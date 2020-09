All’avventura ma con tutti i comfort

Vivere in tutta sicurezza il lato più avventuroso della montagna senza rinunciare agli abituali servizi garantiti dalle strutture ricettive alpine. È possibile grazie alle 24 tende equipaggiate con due comodi materassini isolanti, gestite proprio da 16 strutture ricettive situate lungo la Via Alta Vallemaggia. Questa proposta, inserita nel Piano di rilancio promosso dalla Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo e coerente con il concetto di qualità sviluppato nel contesto della Via Alta, è nata in segno di ringraziamento verso i proprietari e i gestori delle capanne che, malgrado l’incertezza generata dalla crisi sanitaria legata alla COVID-19 e alle limitazioni del numero di posti letto nei dormitori, grazie ad un impegno straordinario hanno garantito l’apertura delle strutture ricettive. Strutture che, oltre a rappresentare una meta ambita per il turismo di giornata, costituiscono un fondamentale presidio per la sicurezza degli escursionisti ben distribuito lungo la rete sentieristica. Rete che anche quest’anno, superate le difficoltà riscontrate nel corso della primavera, è stata oggetto di una manutenzione regolare da parte dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, la quale in collaborazione con Comuni, Patriziati, Sezione forestale cantonale, Associazioni alpinistiche e privati a titolo volontario, ha permesso di garantire gli abituali elevati standard qualitativi.

Per tutti i gusti

«Le 24 tende fornite grazie ad un partenariato con The North Face offrono un ventaglio di proposte ampio e variegato», si legge in una nota. Infatti si passa dalla capanna custodita e comodamente accessibile grazie agli impianti di risalita, all’agriturismo raggiungibile in pochi minuti a piedi a partire dal villaggio di Cimalmotto oppure a capanne più isolate, situate in contesti alpini. «Tutte le strutture ricettive svizzere situate lungo l’itinerario promosso dall’Associazione Via Alta Vallemaggia hanno aderito a questa iniziativa», sottolinea ancora la nota. In particolare l’elenco comprende: capanna lo Stallone, capanna alpe Nimi, rifugio alpe Masnée, rifugio alpe Spluga, capanna Tomeo (3 tende), capanna Poncione di Braga, capanna Cristallina, capanna Basodino, capanna Pian di Crest (2 tende), capanna Grossalp (2 tende), agriturismo Munt la Reita (3 tende), capanna Alzasca, capanna Alp da Canaa (2 tende), rifugio Ribia (2 tende) e capanna Barone.

Il costo di «una notte in tenda per due» è pari a quello abitualmente applicato dai rifugi alpini di riferimento. «Per chi desiderasse vivere un’esperienza in straordinaria a due passi da casa, è sufficiente portare con sé il proprio sacco a letto e soprattutto di prendere contatto diretto con le capanne aderenti in modo da effettuare la riservazione obbligatoria», conclude la nota. Maggiori informazioni sul progetto: invallemaggia.ch/capanne