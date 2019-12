Ex caserma di Losone, si pianifica. Lunedì sera il Consiglio comunale ha dato a larghissima maggioranza - 26 favorevoli, 3 contrari- luce verde alla variante di PR del comparto di ben 130 mila metri quadrati che comprende l’ex piazza d’armi. Nonostante la ferma opposizione della Lega, in particolare di Orlando Guidetti, e di un esposto al Consiglio di Stato fatto circolare in sala consiliare sulla mancata pianificazione completa del Piano d’Arbigo, l’impostazione del Municipio di dare una visione generale al comparto, in attesa di definirne i contenuti di dettaglio, è stata accettata dal Legislativo. Juri Cugini (PLR) relatore del rapporto di maggioranza, ha evidenziato come la variante rappresenti «un punto di partenza, una base sulla quale tracciare il futuro di un comparto in grado di dare ulteriore visibilità a Losone sia a livello regionale che cantonale». Anche per questo, hanno evidenziato Andrea Porrini (PPD) e Francesca «Budy» Flammini (UDC) «non era il caso di tergiversare» in attesa che si concretizzassero i progetti di interesse pubblico ipotizzati (ultimamente si parla molto del velodromo, mentre sono ormai sfumati il palaghiaccio e l’insediamento del Museo cantonale di storia naturale). «Municipio e tecnici comunali hanno fatto un gran lavoro per mettere a punto una variante di PR che ci soddisfa e che ha ricevuto il preavviso favorevole del Cantone - ha sottolineato per parte sua Tiziano Belloli (Sinistra e indipendenti). Ora però bisogna coinvolgere tutti i Comuni del distretto per una ‘fusione tecnica’ che porti dei contenuti finanziabili e fruibili da tutta la regione». Gianluigi Daldoss (PLR) è sulla stessa linea: «Con la variante gettiamo le basi legali e tecniche per accogliere tutte le idee che ci verranno proposte e che saranno concretizzabili». Nella discussione, come dicevamo, solo tra i banchi della Lega si sono palesate contrarietà. Guidetti ha ribadito che «prima si decide cosa metterci, poi si pianifica. E nella variante ci si mette anche l’intero Piano d’Arbigo, con il Silos & Beton Melezza, il campeggio e il futuro stand di tiro, rimasti invece fuori», mentre la collega Beatrice Duca ha sottolineato come «un comparto così importante meritava uno studio preliminare che desse delle indicazioni di indirizzo». Il capodicastero Daniele Pidò, nel rispondere alle osservazioni critiche, ha ribadito che «si tratta di una variante generale, con parametri edificatori che indicano cosa e come si può costruire in quest’area. Abbiamo insomma messo un punto fermo, da qui in poi si potrà aprire la discussione sui contenuti».