Il Locarno Film Festival decolla verso l’infinito, scrivendo un nuovo capitolo della storia dell’iconica cabina di proiezione di piazza Grande. In giornate in cui i viaggi spaziali riempiono le cronache, assieme al Pardo sarà infatti possibile visitare la Stazione spaziale internazionale (ISS) restando nella rotonda di piazza Castello. Grazie al progetto pensato insieme al Geneva international film festival e realizzato dalla Bonalumi Engineering, la vecchia cabina di proiezione sarà teatro di un’incredibile esperienza di realtà virtuale, che permetterà di assaporare in un modo assai particolare il film «Space Explorers: The ISS Experience». Si tratta della più imponente produzione cinematografica mai realizzata fuori dall’atmosfera terrestre grazie a due macchine da presa rimaste in orbita in accordo con la NASA per girare all’interno della ISS. Oltre 200 ore di filmati da cui, poi, a Montreal i Félix & Paul Studios hanno sintetizzato i due episodi che saranno presentati al pubblico di Locarno: Adapt (29’) e Advance (33’).