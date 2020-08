«Il nostro compito non è mai stato così facile». Parole di Claudio Suter, presidente dell’apposita giuria, annunciando alla stampa che per il 2020 il Premio Impronta Viola del Locarnese è stato assegnato all’ospedale La Carità di Locarno. Un riconoscimento collettivo a tutti quanti hanno collaborato al funzionamento del nosocomio, che nel mese di marzo è stato trasformato nel centro per la presa a carico dei pazienti affetti dal nuovo coronavirus. Senza volerci addentrare nei dettagli – perché quanto fatto dal personale medico, infermieristico e da chi è stato chiamato a dare il proprio contributo è un dato ormai risaputo da tutti – citiamo però ancora Suter, che ha ricordato una frase, rilasciata in un’intervista da un’infermiera, in riferimento agli scorsi mesi: «Tutti tacevano, tutti facevano».

Triplo riconoscimento

Il Premio Impronta Viola del Locarnese, giunto alla 16. edizione e istituito dall’omonimo club di tifosi della Fiorentina, annualmente viene consegnato a persone, enti o associazioni che si distinguono non solo in ambito sportivo, ma anche sociale o culturale. Il tutto nell’intento di sottolineare i valori di libertà, solidarietà e giustizia che contraddistinguono la convivenza fra le persone.

Concretamente il premio consiste in una scultura raffigurante l’unione tra il pardo locarnese e il giglio, simbolo della città di Firenze, realizzata dall’artista toscano Galeazzo Auzzi. Ma quest’anno c’è di più. «Abbiamo deciso di devolvere all’ospedale mille franchi, una cifra che sappiamo modesta, ma che sommata ad altre potrà contribuire a qualcosa di buono», ha spiegato il presidente Stelio Mondini. Inoltre, l’orafo Armando Good ha creato appositamente un statuetta raffigurante un uomo e una donna, con una sola grande mascherina, a simboleggiare l’unione delle forze messe in campo. «Invece di andare in letargo, a marzo, mi sono chiuso in laboratorio», ha commentato lo stesso artista.