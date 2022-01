L’ex comandante delle Guardie di confine Mauro Antonini e l’allora capo di Stato Maggiore compariranno oggi davanti alla Corte del Tribunale militare, presieduta dal colonnello Mario Bazzi, per la vicenda della «cassa nera». I due imputati, che si professano innocenti, dovranno rispondere di reiterata gestione infedele, reiterata falsità in documenti e appropriazione indebita (a questo reato dovrà rispondere solo Antonini) per delle presunte irregolarità nella gestione di fondi finanziari. La vicenda, lo ricordiamo, era emersa nella seconda metà del 2018 e riguarda il presunto utilizzo illecito – si parla di alcune migliaia di franchi – di fondi che l’Amministrazione federale delle dogane aveva messo a disposizione per i rimborsi e i premi. I dettagli verranno svelati in aula. L’ex comandante Antonini, che già nel 2018 venne trasferito, è difeso dall’avvocato Elio Brunetti. L’alto ufficiale è invece patrocinato dall’avvocato Daniele Maier. L’atto d’accusa è stato firmato dal maggiore Martino Righetti, che durante il processo assumerà il ruolo di uditore.