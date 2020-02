Una valigetta sospetta è stata rinvenuta questa mattina fuori dalla banca Raiffeisen in Via Locarno a Losone. La zona - comunica la polizia cantonale - è stata isolata per ragioni di sicurezza. Sono stati allarmati gli artificieri per le verifiche del caso. Aggiornamento: nella valigetta c’era un parrucca, si è trattato di un falso allarme.