Allenare forza e coordinazione con la pista pumptrack

Negli scorsi giorni al Centro sportivo comunale di Magadino è stata montata la pista pumptrack itinerante direttamente sulla piattaforma normalmente utilizzata per la pista di ghiaccio. Ciò è stato reso possibile grazie alla disponibilità della Città di Locarno, sottolinea in un comunicato il Comune di Gambarogno con riconoscenza. Chi frequenta i pumptrack allena la coordinazione, l’equilibrio e la forza. È un’attività divertente, adatta anche ai bambini, a condizione che si usi il casco, si moderi la velocità alle rispettive capacità e si rispettino le regole esposte. La pista, lunga un’ottantina di metri, è caratterizzata da cunette, dossi e curve paraboliche da percorrere con bicicletta, pattini a rotelle, monopattini o skateboard. Oltre ad essere occasione di divertimento e aggregazione, soprattutto per i giovani e giovanissimi, favorisce la mobilità sostenibile e ben si integra nelle attività polisportive del Centro sportivo comunale, soprattutto quale complemento alle attività BMX già presenti nell’attigua pista. La pista sarà disponibile fino all’inizio di settembre.