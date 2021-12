Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che, a seguito degli sviluppi dell’ inchiesta che lo scorso 1. dicembre aveva portato ad otto arresti , sono finite in detenzione altre due persone. Si tratta di un 42.enne e di una 39.enne, entrambi cittadini italiani residenti nel Locarnese.

L’inchiesta si era svolta tra Lugano, Giubiasco, Gambarogno e Ascona e, a inizio dicembre, aveva portato al fermo di cinque cittadini albanesi tra i 24 e i 39 anni residenti in Albania o in Italia, di una 50.enne cittadina italiana residente in Italia e infine di una 30.enne e un 50.enne svizzeri residenti nel Luganese.