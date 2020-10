Altri positivi al coronavirus nella casa per anziani di Maggia

I test diagnostici svolti a seguito di un caso di Covid-19 nella struttura, reso noto giovedì, hanno permesso di identificare altri dieci residenti positivi alla casa per anziani Don Guanella di Maggia. Gli ospiti positivi sono stati posti in isolamento e al momento la diffusione del virus resta circoscritta a un piano della struttura. A scopo precauzionale l’indagine ambientale è stata nel frattempo estesa al resto della struttura.

Le visite all’interno della casa erano state sospese giovedì e la misura resta in vigore. Sono nel frattempo state sospese anche le attività socializzanti e i pranzi nei locali comuni.

L’Ufficio del medico cantonale è in contatto con la direzione per seguire l’evoluzione della situazione e valutare congiuntamente eventuali altri provvedimenti. In particolare, si procede a sottoporre a striscio tutti i residenti e tutti i collaboratori della struttura.