A partire da lunedì 16 marzo gli sportelli comunali di Gordola saranno chiusi al pubblico, con Servizi e uffici a disposizione della popolazione, tramite contatto telefonico e richieste online. «Questa misura è adottata alfine di garantire adeguata protezione e prevenzione alla popolazione, all’utenza e al personale amministrativo», si legge in una nota, a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus.

«Il Municipio ha deciso di modificare la disponibilità dell’Amministrazione comunale e la sua adottando alcune misure che prevedono, in particolare, la chiusura degli sportelli comunali, che saranno accessibili unicamente previo appuntamento telefonico. Le consulenze agli sportelli saranno valutate dai Servizi stessi ed evase secondo reale necessità», continua la nota. «La popolazione è così invitata a privilegiare il contatto telefonico. Alla popolazione è garantita la totalità dei Servizi comunali e conseguente consulenza che rimangono confermati e invariati».

L’Esecutivo, a dipendenza dell’evoluzione della situazione, si riserva già sin d’ora di istituire nuove misure a protezione della popolazione, in linea con le direttive federali e cantonali, ma sempre garantendo adeguati servizi alla cittadinanza, in un contesto di sicurezza e responsabilità civile che deve essere salvaguardato.