La galleria Cantonaccio-Acapulco non solo «migliorerà sicurezza e fluidità del collegamento» internazionale tra Ascona e la dogana di Brissago, ma permetterà anche «un’interessante riqualificazione territoriale della litoranea, visto che l’attuale strada potrà così diventare un attrattivo percorso pedonale/ciclabile». Ne è convinta la Commissione della gestione del Gran Consiglio, che all’unanimità ha firmato un rapporto in cui consiglia al Parlamento di approvare la spesa di 3,5 milioni per la progettazione del tunnel atteso da più di due decenni.

Nel rapporto (relatore Nicola Pini, PLR) si invita però Consiglio di Stato ad adoperarsi, affinché convinca la Confederazione «a sostenere finanziariamente l’opera», o per lo meno i lavori di riqualificazione, dimostrando i benefici che la galleria apporta all’agglomerato, in particolare appunto al traffico lento e all’asse attuale come passeggiata ciclopedonale a lago a forte vocazione turistica. La Gestione, dunque, chiede «che il tema sia affrontato compiutamente nel messaggio governativo inerente la richiesta del credito di costruzione». La galleria, ricordiamo, per vari motivi non rientra nei Programmi d’agglomerato e nel novero delle strade nazionali.

Entro dieci anni

Sempre in tema di finanziamenti, va ricordato che il credito di progettazione verrà coperto – secondo una convenzione firmata con la Commissione dei trasporti (CIT) e con il Comune di Ascona – per il 55% dal Cantone (1.925 milioni sui 3,5), per il 40% dalla CIT e per il 5% dal Borgo. La stessa chiave di riparto sarà poi utilizzata per coprire la costruzione della galleria, stimata oggi in 95 milioni di franchi, con Ascona che aggiungerà altri 5 milioni al finanziamento ordinario. Circa i tempi di realizzazione, tempi delle procedure permettendo, si stima in circa 5 anni l’inizio del cantiere e in 10 la consegna dell’opera.

Strada tortuosa

Un’opera che in grandi linee consiste in una galleria di circa 1.500 metri tra le località Cantonaccio e Acapulco, a canna unica con traffico bidirezionale, come quella già esistente ad Ascona. E una galleria, come ben sottolineato dalla Gestione, che si giustifica a pieno titolo. «La configurazione attuale della strada, fortemente condizionata dalla presenza della montagna da un lato e del lago dall’altro, è particolarmente penalizzata lungo il tratto tra le località Moscia e Acapulco», si spiega nel rapporto. «In questa tratta, denominata ‘via Moscia’, che si estende per circa 1.500 metri, la strada presenta infatti delle criticità che mal si prestano ad accogliere il volume di traffico che si attesta a 12.800 veicoli al giorno su media annuale e a 18.000 veicoli al giorno nel periodo estivo». La realizzazione del tunnel, dunque, permetterebbe di risolvere diversi problemi: da quelli dovuti al rischio di smottamenti alla geometria tortuosa e al calibro stradale ridotto (5,5-6 metri), passando per lo stato di degrado dell’attuale carreggiata. Senza dimenticare l’assenza di un marciapiede e di una pista ciclabile o ancora la conflittualità tra il traffico di transito e gli accessi alle proprietà private.

Nessuna penalizzazione

Infine, la Gestione indica che il Consiglio di Stato – rispondendo a precise richieste dei commissari – ha confermato come «la realizzazione dell’opera da parte di Cantone e Comuni non rischia di penalizzare le valutazioni dei prossimi Programmi d’agglomerato». E anche che «la realizzazione della galleria non ha un impatto tangibile nei tempi di percorrenza lungo la rete stradale transfrontaliera e in particolare lungo i percorsi tra il Bellinzonese» e l’Italia. Dunque non dovrebbe far crescere l’attrattiva della litoranea del Lago Maggiore rispetto ad altri percorsi internazionali (in particolare l’A2 via Chiasso). Il tempo di percorrenza dei futuri 1.500 metri di galleria, infatti, a 80 km/h sarà di poco più di un minuto rispetto ai tempi medi che oggi si attestano attorno ai 3 minuti. Quei due minuti in meno, insomma, sono ben poca cosa se si considera che il percorso Camorino-Gravellona supera abbondantemente l’ora. Poco risparmio di tempo, ma come detto la galleria poterà di certo un guadagno per ciò che concerne la sicurezza.

