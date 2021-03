Ascona

L’Esecutivo ha spiegato al Legislativo che già oggi ha la facoltà di verificare la situazione in cui versa il collegio in caso di richiesta di revisione della convenzione con il Comune, per cui il PLR ha deciso di ritirare la propria mozione – Intanto il Borgo ribadisce la preoccupazione per il futuro del servizio di navigazione sul Verbano