Quest’anno maschere e costumi sono rimasti negli armadi, ma la Fondazione Tamagni non ha per questo rinunciato al concorso di carnevale, giunto alla 13.esima edizione, rivolto agli allievi delle classi di seconda, terza e quarta media, il cui obiettivo è di invitare le persone a festeggiare senza degenerare in atti di violenza. Il tema di quest’anno data la situazione che stiamo vivendo era «Anche senza carnevale, la non violenza sempre vale». Tra i lavori eseguiti, la giuria ha scelto cinque disegni che sono stati sottoposti al giudizio del pubblico. La votazione online e la giuria di specialisti hanno designato infine i vincitori. Il 1. premio (500 franchi) è stato attribuito ad Omar Catena Cardillo della Scuole medie di Cevio, il secondo (300 franchi) a Matia Marazzi, sempre delle Medie di Cevio, il terzo (200 franchi) a Kelin Llorente Perez e Anastasia Nikiforoff delle Medie di Agno. Il premio speciale Del Don per le classi più meritevoli (400 franchi) se lo sono aggiudicato la 4A e 4B delle Scuole medie di Agno.