Ancora botte. Ancora dei giovanissimi. Fortunatamente le vittime, due ragazzi, se la sono cavata solo con delle contusioni e un grosso spavento, ma nessuna frattura. L’ennesimo episodio di violenza alle nostre latitudini è capitato sabato sera in piazza Grande a Locarno, come anticipato oggi da Radio Ticino (RT). Stando a una prima ricostruzione dei fatti, a far scoccare la scintilla i soliti futili motivi. Verso le 23 un gruppo di minorenni si trovava vicino ad un negozio del centro, quando al passaggio dei due ragazzi uno dei minori ha cominciato a provocarli. Prima a parole e poi, a quanto sembra, tirando uno schiaffo ad uno di loro. L’altro è intervenuto per fare da paciere, ma la situazione è purtroppo degenerata.