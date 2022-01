Ancora botte in piazza Castello: feriti leggermente due giovani

Nuova nottata agitata nella zona di piazza Castello a Locarno, dove verso la una e mezza di oggi alcuni giovani sono venuti alle mani. Due di loro hanno riportato leggere ferite e, secondo fonti del Corriere, altri due sarebbero stati fermati. L’evento ci è stato confermato dal capo dicastero sicurezza della Città, Pierluigi Zanchi, il quale sottolinea subito come non vada tracciato un parallelo fra quanto appena avvenuto e quanto invece accaduto la sera del 4 dicembre scorso. Il pestaggio di un 18.enne, per intenderci, che ha portato dietro le sbarre due maggiorenni, accusati di aggressione, subordinatamente lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto. «Da quanto è stato possibile stabilire finora – spiega il municipale – in quel caso si era trattato di atti di violenza all’apparenza premeditati, legati all’ormai noto fenomeno degli assembramenti giovanili in zona. Il fatto più recente parrebbe invece essere un caso isolato, dovuto ad un litigio improvviso, molto probabilmente favorito da un consumo eccessivo di bevande alcoliche».

Segnalazione tempestiva

Divergono, per ora, le versioni sulla dinamica dei fatti. Secondo alcuni, il diverbio che ha poi portato i protagonisti a menare le mani sarebbe cominciato all’interno del bar Castello, il cui servizio d’ordine avrebbe provveduto ad allontanare i giovani, picchiatisi poi all’esterno. C’è invece chi sostiene che tutto sia accaduto davanti al locale pubblico. «Ciò che è comunque stato fondamentale – prosegue Zanchi – è il fatto che vi sia stata una segnalazione relativamente tempestiva alle forze dell’ordine. Sul posto hanno così potuto presentarsi sia agenti della nostra polizia sia della Cantonale. Questo ha permesso loro di effettuare subito una serie di accertamenti e, quindi, di identificare i protagonisti della vicenda. Cosa che non era invece avvenuto il 4 dicembre e che ha complicato non poco la ricostruzione dei fatti e l’identificazione dei protagonisti».

Zanchi sottolinea infine come la situazione degli assembramenti sia monitorata costantemente. «Quel che stiamo facendo, in particolare – conclude – è di impegnarci per implementare il lavoro di prossimità. Siamo convinti che si tratti della strada vincente per ottenere risultati nella prevenzione, ma ci vorrà comunque un po’ di tempo per vederli concretizzati».

©CdT.ch - Riproduzione riservata